La Vita in Diretta, bomba-Alberto Matano su caso Denise Pipitone: "Pensate che all'improvviso...", terrificante sospetto sulla russa Olesya

Olesya Rostova è Denise Pipitone? Questa è la domanda che rimbomba negli ultimi giorni su giornali, programmi televisivi e, naturalmente, sul web. L'opinione pubblica si è presto polarizzata, tra chi è certo del fatto che la ragazza russa sia realmente Denise Pipitone e chi invece si ritiene più scettico a riguardo. Uno di questi è Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta su Rai 1 che, nella giornata di ieri martedì 6 aprile 2021, ha avanzato l'ipotesi che dietro alla questione Pipitone si celino interessi ben diversi: "La protagonista in questi giorni è lei. Pensate che su instagram ha raggiunto all’improvviso i 50.000 followers” ha detto Matano. Insomma, tutto per un pugno di follower? Possibile.

Durante la puntata di ieri, sono state trasmesse varie clip e immagini tratte direttamente dai canali social della ragazza russa. Di Olesya Rostova si sa infatti ben poco, a partire dal nome, assegnatole dai gestori dell'orfanotrofio dove è stata accudita una volta sottratta alla nomade che la custodiva. Nemmeno l'età sarebbe certificata. Si stima che abbia vent'anni, circa l'età di Denise Pipitone quindi, ma gli anni di vita della Rostova sono stati definiti in modo approssimativo grazie a delle analisi delle sue ossa.

Intanto, non si fa altro che parlare di lei. Chi è? Da dove viene? Quanti anni ha? È lei Denise Pipitone o non è lei? Nel frattempo, la Rostova si gode l'attenzione mediatica e cerca anche di trarne un profitto sotto forma di follower. Non si può insomma escludere che la Rostova (che stando a quanto trapelato nella mattinata di oggi non sarebbe Denise Pipitone) avrebbe orchestrato un'incredibile strategia di comunicazione per poi sfruttare il seguito una volta costruito grazie ai giornali, le tv, la radio, i social e così via. Oggi la ragazza ha superato quota 60.000 seguaci su Instagram e sembra non volersi più fermare.

