Striscia la Notizia, bomba contro Asia Argento: "Come si è fatta riempire", occhio alle foto

08 aprile 2021 a

a

a

Sotto a chi tocca. E in questo caso tocca ad Asia Argento. Siamo a Striscia la Notizia, nella puntata trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri, mercoledì 7 aprile. La rubrica? Ovviamente Fatti e Rifatti, interamente dedicata ai ritocchini estetici dei vip. E come detto, la protagonista del servizio lanciato da Gerry Scotti e Michelle Hunziker è proprio lei, la figlia di Dario Argento.

Le "professioniste" a domicilio, "ecco quanto guadagnano". Striscia svela lo scandalo in zona rossa: come hanno ridotto l'Italia

"Abbiamo con noi la bellissima Asia Argento. Non pensate che sia raccomandata, non è certo andata avanti a calci nel sedere: semmai li ha dati", afferma Gerry Scotti, riproponendo un un siparietto con Fiorello... a suon di calci.

E ancora, aggiunge Gerry: "Con i piedi ci ha sempre saputo fare, tanto che ha partecipato a Ballando con le Stelle. Ora ha appeso le scarpette al chiodo, ma avrebbe volentieri attaccato al muro qualcuno della giuria". Il riferimento è a Selvaggia Lucarelli, con cui a Ballando ebbe più di un violentissimo scontro. Così Striscia ripropone il momento in cui Asia diede a Selvaggia del "serpente", per poi massacrarla: "Tira fuori un po' di italiano che sei un'analfabeta, te lo dico dal profondo del mio cuore. Guarda come sei vestita, sembri mi nonna", sbraitava la Argento.

Si passa poi per il delirio a Non è l'Arena contro Pietro Senaldi, il direttore di Libero che fu minacciato con il tacco della scarpa. Robe da matti insomma. E ancora, quando con grande signorilità, ovviamente si fa per dire, mostrò il dito medio a Vittorio Feltri.

Infine, lo scanner test. "Secondo il computer bocca e occhiaie non ce la raccontano giusta. Dal confronto sembra infatti che le occhiaie siano sparite: se il lavoro le riempie le giornate, il chirurgo estetico deve averle riempito le borse con il filler. E che dire del labbro superiore? Sempra proprio aumentato di volume...", conclude sibillino Gerry Scotti.

Striscia, Asia Argento a Fatti e Rifatti: il video

Esclusiva Striscia, la telefonata tra Pirlo e Zidane: "Cristiano non gioca più con noi". Crisi Juve, ora è tutto chiaro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.