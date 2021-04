Striscia la notizia, fonti riservate: Matteo Renzi si trasferisce a Dubai. Il video: "Ecco come ha preso la notizia D'Alema"

09 aprile 2021 a

Da Striscia la notizia filtrano indiscrezioni non confermate ma clamorose: Matteo Renzi sarebbe stato talmente colpito dal "Rinascimento arabo" da voler mollare la politica italiana e il suo partito Italia Viva, nato tra tanti clamori e con poca fortuna meno un anno e mezzo fa, per trasferirsi negli Emirati. Lo dice sottovoce, Michelle Hunziker, e la notizia, pur clamorosa, non desterebbe troppo stupore: d'altronde, stando ai numerosi viaggi da conferenziere che tante polemiche gli hanno creato, l'ex premier nonché segretario del Pd tra le dune del deserto e i grattacieli di Dubai ormai è di casa, da qualche mese.

Ma il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto dall'ineffabile Antonio Ricci non si limita al pissi-pissi, ma tira fuori anche le prove video. A conferma dell'addio imminente del nemico Renzi, il suo Babau Massimo D'Alema (che per sabotarlo, dopo avergli fatto campagna elettorale contro sul referendum costituzionale del 2016, uscì pure dal Pd per fondare un altro partito) è stato pizzicato mentre esultava in preda a un irrefrenabile gioia. "Ecco come ha preso la notizia il rottamato D'Alema", lancia il video la Hunziker, mentre Gerry Scotti sibila un evocativo "Falsooooo". Sulle note di un classicone Disco come Last night a dj saved my life, il presunto Baffino rotea, si dimena, si sloga spalle e ginocchia pur di lasciarsi andare al ritmo della festa. Ovviamente, non si tratta di D'Alema ma di un uomo baffuto e incanutito che mogli gli somiglia.





Addio Renzi, D'Alema balla: guarda il video integrale di Striscia la notizia



"Che sia D'Alema non ne sono certa - storce il naso la Hunziker dopo la fine del "contributo" e il ritorno in studio -, aveva una faccia un po' diversa...". "Sì, dalla faccia non si capiva - glissa Gerry, anche lui rapito dalla musica - ma vista la simpatia del ballo poteva essere solo lui".

