L'Eredità, Flavio Insinna: "Che succede?", cosa mandano in onda su Rai1 subito dopo Draghi

I telespettatori di Rai1 sono rimasti a dir poco sorpresi da quello che hanno visto ieri sera, giovedì 8 aprile, a L’Eredità, il quiz show preservare condotto da Flavio Insinna. “Che succede?”, si sono chiesti i fan del programma sui social, dato che la messa in onda è stata posticipata di un’ora per lasciar spazio alla ben più importante conferenza stampa a Palazzo Chigi del premier Mario Draghi.

E allora Insinna è apparso su Rai1 intorno alle 19.30, ma non per una classica puntata de L’Eredità: i telespettatori, infatti, si sono ritrovati di fronte a Massimo Cannoletta, il super campione che nei mesi scorsi è divenuto famoso per le incredibili vittorie colte nel programma. “Ma che ci fa ancora qui?”, si sono chiesti in molti, pensando che potesse trattarsi di una puntata speciale in cui si giocava ancora con Cannoletta. E invece “l’arcano” è stato presto svelato: si trattava infatti di una replica, dato che non c’era abbastanza tempo per mandare in onda una puntata intera.

E così su Rai1 è stato possibile rivedere una ghigliottina di Cannoletta per riempire il tempo mancante alle 20: si trattava della volta in cui il supercampione aveva giocato per 17.500 euro, vincendoli grazie alla parola “ripresa”, che collegava perfettamente le cinque parole della ghigliottina (gioco, borsa, fase, operatore, macchina). Tra l’altro dopo Cannoletta è stato mostrato in replica anche Claudio, che in quell’occasione aveva vinto la bellezza di 115mila euro con la parola squalo.

