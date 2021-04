Isola dei Famosi, Beppe Braida: "Gravi motivi familiari", la "fuga" dall'Honduras che sconvolge il reality

09 aprile 2021 a

Beppe Braida è stato costretto a lasciare l’Isola dei Famosi. La notizia è stata comunicata dalla produzione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno: nella nota ufficiale si fa riferimento a “gravi motivi familiari” sopraggiunti nelle ultime ore. Non sono stati aggiunti ulteriori dettagli, ma per tornare in Italia dall’Honduras in fretta e furia ci sarà sicuramente una motivazione importante dietro.

Una perdita grossa per il cast dell’Isola, le cui prime settimane di messa in onda sono state piuttosto travagliate: prima l’infortunio di Paul Gascoigne, poi l’addio di Braida. Inoltre i naufraghi rimasti sull’Isola stanno continuando ad avere diversi problemi seri: su tutti la difficoltà a reperire cibo, come mai si era verificata nelle precedenti quindici edizioni. Al punto che gli autori hanno deciso in via eccezionale di aiutarli, mandando sulla spiaggia il pescatore Thomas. L’uomo ha insegnato alcuni trucchi per avere successo nella pesca: le lezioni hanno subito portato risultati all’interno del gruppo.

In particolare Fariba Tehrani e Isolde Kostner sono riuscite a procurarsi dei pesci. E adesso si attende un nuovo sbarco in Honduras per rimpiazzare Braida: Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha assicurato che presto arriverà Ignazio Moser, ex concorrente del GF Vip 2 nonché compagno di Cecilia Rodriguez. Tale indiscrezione può essere ritenuta affidabile, dato che Parpiglia è un giornalista e autore televisivo molto vicino all’ambiente Mediaset e in particolare al reality dei naufraghi.

