Isola dei famosi, Valeria Marini e l'indiscrezione piccante da Supervivientes: "In camera di chi l'hanno trovata di notte". Flirt a tempo di record?

Se ne parla. Ed è tutto logico perché Superviventes (la versione spagnola dell'Isola dei famosi) convince tutti con l’arrivo di Valeria Marini. Nel reality iberico c’è pure Gianmarco Onestini. "Mi hanno detto ‘ma tu vai nella camera con Gianmarco’, si perché non c’è niente di male. Io sono sonnambula, la notte me ne vado…", dice la Marini. Qualcuno già parla di flirt lampo con il fratello di Luca Onestini. Infatti, Gianmarco sarebbe single.

Non mancano imprevisti: durante la puntata Valeria Marini ha sbattuto la testa per prendere il sacco personale. Nulla di grave, il conduttore Jorge Javier cerca di capire quali siano effettivamente le condizioni di salute della Marini. Inizia così l’avventura sull’isola. I naufraghi saranno divisi tra Isla del Pirata Morgan e Barco Encallado (senza comfort e con molto degrado).

Valeria, stella per antonomasia della televisione italiana e primadonna del Bagaglino, ha partecipato a due edizioni del Grande Fratello Vip. Poi, due anni fa, alla prima edizione di Temptation Island Vip insieme all’ex Patrick Baldassari (lì ha conosciuto il tentatore Ivan Gonzalez). Oggi la Marini è single. Anche la sua ultima storia d’amore è finita male e all’improvviso. Nel tritacarne mediatico, tra l’altro, sono finiti i suoi sentimenti quando al Live si è presentato il suo ex per un confronto agguerritissimo. Ma la Marini ha preferito lasciar perdere liquidandolo con due parole. Sull’isola ha portato anche una stelle di Hollywood, che sicuramente in quest’avventura le porterà molto fortuna. Troverà l’amore? Non si sa. Ma è sicuro che Valeriona sia una garanzia per gli ascolti televisivi.

