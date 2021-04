Isola dei famosi, Daniela Martani bombarda: "Incalzata per farmi uscire". Ha chiuso con Mediaset?

Francesco Fredella 09 aprile 2021 a

a

a

Scoppia il caso Daniela Martani. La naufraga dell’Isola dei famosi potrebbe lasciare. O meglio: sarebbe stata incalzata a mollare. Se tutto fosse vero, allora, sarebbe un vero colpo. Ma andiamo per gradi. La Martani ha perso al ballottaggio con Drusilla Gucci. L’ex concorrente ha fatto nascere molte polemiche per le sue posizioni negazioniste. Dopo l’eliminazione ha dato il bacio della morte a Francesca Lodo ed è andata sull’Isola della speranza (poteva rimanere per diversi giorni). Ma l’ ex naufraga ha ammesso di essere stanca. Poi ha attaccato duramente la produzione: "Stavo quasi per dire di sì, poi mi hanno incalzata ed è andata come sapete".

"Con le te** di fuori, ormone a zero". Orrore contro Fariba, cosa esce di bocca al naufrago: la porcata gli costa la cacciata?

In realtà, Ilary Blasi aveva lasciato il tempo necessario per farle pensare se rimanere oppure no su Playa Esperanza. Per convincerla ha fatto intervenire anche la sua migliore amica che ha cercato di spronarla, ma Daniela aveva espressamente dichiarato di voler tornare a casa. La concorrente della quindicesima edizione la rivedremo tra quindici giorni dunque nello studio dell’Isola dei Famosi. Come tutti gli eliminati, deve fare circa quattordici giorni di quarantena. A proposito delle accuse di essere una no-vax, in una diretta su Instagram è sbottata smentendo la notizia. Secondo la sua versione, sarebbero delle falsità che si leggono in giro, ognuno è libero di fare il vaccino o meno.

"Non andremo in onda". Colpo di scena, l'Isola dei Famosi si ferma: cosa c'è dietro l'annuncio di Ilary Blasi

La Martani, vegana doc, ha avuto posizioni molto dire sui vaccini. "Non l’abbiamo fatto per L’Isola dei Famosi", ha raccontato. A suo dire avrebbe fatto solo la profilassi per le malattie tropicali e un tampone molecolare 72 ore prima della partenza. Stop. Ma non sono mancati gli accertamenti generali.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.