La Canzone Segreta, Eleonora Daniele in lacrime: "Quel gabbiano, quando ero in clinica". Il più intimo dei racconti

Il pubblico si commuove con Eleonora Daniele, che ospite de La canzone segreta apre il cassetto dei ricordi. Si racconta come non era mai successo prima sull’onda delle emozioni. Su Rai 1 in prima serata arrivano i sentimenti e la sua storia, accompagnata dalle note di Fabio Concato, che ha lasciato senza fiato la conduttrice padovana. Sul palco, a gran sorpresa, sono arrivati i suoi nipoti, sorelle e amiche. E poi le foto di Carlotta, figlia di Eleonora e suo marito Giulio. “E’ nata lo scorso anno. Quando ero in clinica un gabbiano veniva vicino la finestra e io pensavo alla tu canzone”, racconta in lacrime la Daniele.

E’ emozionantissima. “Questa canzone la dedico a tutti coloro che sono nati a maggio e alle mamme”, continua. Per lei è un bellissimo momento: Storie italiane, che va in onda tutti i giorni nel daytime di Rai1, raggiunge uno share altissimo. Inchieste, attualità, emozioni: le storie che piacciono al pubblico. La Daniele da Serena Rossi si racconta senza filtri. Prima della grande sorpresa resta in attesa. E’ sulle spine. Parla con il pubblico e dice di aver imparato a memoria la canzone del coccodrillo, amatissima dai più piccoli.

E quindi anche dalla sua Carlotta (che a maggio compie un anno). “Finalmente faremo il battesimo a Carlotta”, dice. “Abbiamo aspettato fino ad ora. Ma finalmente riusciremo”. Anche ieri, venerdì 9 aprile, La Canzone segreta raggiunge ascolti che fanno gioire viale Mazzini. Rai 1 vince con il 16.6% (3,8 mln), Ciao Darwin in replica si ferma al 14.1% (2,5 mln) mentre Le Iene al 9% e Quarto Grado al 7.6%.

