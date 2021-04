I soliti ignoti, roba da non credere: cosa spunta dalla tasca di Valeria Fabrizi, Amadeus resta senza parole

10 aprile 2021 a

Attimi di imbarazzo e sorpresa a I Soliti Ignoti, il programma di Amadeus su Rai 1, dove come ogni sera un vip si mette in gioco per indovinare gli ignoti in questione e, nel caso di vittoria, devolvere il montepremi in beneficenza. Nella puntata di ieri sera, venerdì 9 aprile, si giocava per devolvere il montepremi alla Fondazione italiana per l'autismo. E la vip che si misurava con il quiz di Amadeus era Valeria Fabrizi, volto storico della fiction Che Dio ti aiuti.

L'indagine della Fabrizi è impeccabile, quasi perfetta: l'attrice romana riesca infatti a indovinare le identità di sette ignoti su otto, arrivando al gioco finale con un montepremi-monstre, pari a 155mila euro. E a quel punto, poco prima dell'ingresso del parente misterioso, ecco il momento di imbarazzo e sorpresa: la Fabrizi tira fuori dalla tasca uno strano oggetto, un cartoncino che aveva usato per presentare al Festival di Sanremo 2021 la canzone di Orietta Berti. "Lo hai portato?", ha chiesto un incredulo Amadeus.

A quel punto, Valeria Fabrizi ha colto l'occasione per ringraziare il conduttore: "Grazie per avermi dato questa opportunità". E Amadeus ha replicato: "Ma tu sei una grandissima attrice". E così, dopo lo scambio di gentilezze e dopo il fuoriprogramma del cartoncino, ecco la fase finale de I Soliti Ignoti. L'attrice doveva riconoscere il figlio o la figlia del parente misterioso, ma in questo caso, dopo l'indagine quasi perfetta, è caduta in errore: ha indicato la concorrente numero quattro, ma il figlio era il numero otto. L'appuntamento con la beneficenza e la solidarietà, insomma, viene rimandato.

