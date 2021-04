Non è l'Arena, Massimo Giletti mostra il ministro Speranza da Fabio Fazio: "Non riusciamo ad averlo"

11 aprile 2021 a

Massimo Giletti continua ad essere in polemica col ministro della Salute Roberto Speranza. Stavolta lo attacca, aprendo la puntata dell'11 aprile di Non è l'Arena, mostrandone l'intervento in diretta a Che tempo che fa: "Non viene mai da noi ma in questo momento è da Fazio". Da diverse puntate, seguendo il caso AstraZeneca, Massimo Giletti chiede la presenza del ministro Speranza in studio. Tutte le puntate, come in questa di oggi, c'è il suo sottosegretario Pier Paolo Sileri, ma il ministro esponente di Leu non ha mai accettato.

"Noi non riusciamo mai ad avere il ministro Speranza. In questo momento è da Fazio. Noi cerchiamo delle risposte da Speranza per il piano pandemico, ma non ci facciamo illusioni", ha continuato a dire il conduttore di La7. Ospite, in studio, anche il senatore Gianluigi Paragone che ha rincarato la dose e dato man forte al conduttore, spiegando di aver più volte sottoposto Roberto Speranza a interrogazioni parlamentari alle quali il ministro non ha mai risposto.

"Tu prima hai sottolineato la presenza del ministro Speranza da Fazio, ma lui non risponde alle nostre interrogazioni parlamentari, non risponderà neanche alle domande giuste. Ha paura anche del Parlamento, il ministro Speranza? Di che cosa ha paura? Ha paura delle domande, e questo è sicuro. Ha paura di riferire in Parlamento, e questo è altrettanto sicuro. Ma è mai possibile che la gente deve provare paura per un vaccino?", ha precisato il senatore ex grillino. Ma il mistero rimane, Speranza continua a rifiutare ogni invito di Massimo Giletti.

