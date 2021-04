Isola dei Famosi, Vera Gemma contro Gilles Rocca: "Lo faccio piangere"

12 aprile 2021 a

Aumentano le tensioni tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. A poche ore dalla diretta su Canale 5, Vera Gemma si è scagliata contro Gilles Rocca. Parlando con le sue compagne su Playa Esperanza, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi, Vera ha preso di mira Rocca, chiamato dal gruppetto “l’innominato”. “Non ha mai avuto questo coraggio di venirmi ad affrontare, a parlare. Io mi auguro che continui a non averlo perché lo faccio piangere”, ha dichiarato la Gemma.

Anche se lontana dagli altri naufraghi, Vera Gemma pensa spesso al momento in cui potrà rivederli e affrontarli uno alla volta. “Non è che mi sono calmata. Il mio carattere non si è minimamente affievolito”, ha rivelato, dicendosi pronta a un eventuale scontro. Diverso invece l’atteggiamento della Isoardi, che vorrebbe rivedere i compagni per un semplice saluto.

Rivolgendosi a Elisa, però, Vera ha detto: “A me piacerebbe che tu tornassi con me a fare giustizia”. A quel punto la conduttrice pare averle dato il suo appoggio. In ogni caso, il desiderio della Gemma di riunirsi con i naufraghi di Playa Reunion verrà esaudito questa sera, nel corso della puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Stando alle anticipazioni, infatti, il gruppo di Playa Esperanza avrà l’opportunità di sfidare gli altri concorrenti per ottenere una ricompensa.

