Striscia la notizia, Mario Draghi "intercettato" con l'autista: "Arcuri? Ci ha sempre mangiato"

13 aprile 2021 a

a

a

A furor di popolo Striscia la notizia torna a "intercettare" Mario Draghi. Il premier è tornato alla ribalta per la durissima condanna al leader turco Erdogan, definito "dittatore" dopo il clamoroso sofa-gate con cui ha umiliato il presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, fatta rimanere in piedi, senza posto, per lunghi interminabili minuti. E ovviamente Draghi, interpretato dal magistrale imitatore Dario Ballantini, telefona subito all'amica per darle sostegno morale.

"Adesso faccio pulizia", Enrico Letta "intercettato" da Striscia: clamorosa badilata sui nemici del Pd, nomi e cognomi | Video



"Cara Ursula, mi spiace per quella brutta cosa di Erdogan. Come dici? Al prossimo incontro mi farei sedere sulle tue gambe? Così mi fai diventare più rosso dei conti degli italiani, sei la mia dittatrice". Si passa poi alla politica interna, con il consueto giro di incontri con i parlamentari in giro per il centro di Roma. Si comincia con il forzista Baldelli. "In giro così vedere questi ristoranti chiusi dispiace molto - si lamenta Draghi-Ballantini -. Mancano un po', soprattutto mancano ad Domenico Arcuri perché lui durante la pandemia ci ha sempre mangiato". E la faccia di Baldelli, di fronte alla battuta cattivissima dell'inviato di Striscia, è tutto un programma.

Draghi e Arcuri, "intercettato" con l'autista: guarda il video di Striscia la notizia



Nella capitale è stata altra giornata di proteste di #Ioapro e con il grillino Battelli Draghi se ne duole: "Ci mancavano queste manifestazioni". "Giusto però", ribatte l'onorevole del M5s. "Giusto sì, è bene che gli italiani si abituino a stare in mezzo a una strada", è la chiosa sardonica dell'ex capo della Bce. A colloquio con l'autista, Draghi-Ballantini lancia poi un'altra frecciata all'ex commissario straordinario Arcuri, silurato dopo poche settimane a Palazzo Chigi: "Ci siamo dimenticati di cercare il cassonetto dove buttare le mascherine comprate da Arcuri. Se vai a un discount vedi se ci sono quelle offerte 3x2". E quando incrocia un'altra grillina, la Tripodi, il "Draghi" di Striscia anticipa la prossima proposta del governo italiano su vaccini e dintorni: "C'è questo problema dell'Europa che non ha armi per combattere le case farmaceutiche. io dico, usiamo gli elicotteri che non usa Erdogan per bombardare le case farmaceutiche. Le do un... colpo di telefono".

"Pensate alla Boldrini che non paga la colf...". Paola De Micheli intercettata con il leghista da Striscia: che figura | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.