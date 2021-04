Uomini e Donne, lo sfregio Gemma Galgani: "Quel bacio mi disgusta", il cavaliere umiliato

13 aprile 2021 a

Gemma Galgani è sempre e comunque una delle principali attrazioni di Uomini e Donne, il dating show storico di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5. Stavolta a parlare della dama torinese è stata Valentina Dartavilla Lupi, che ha fatto parte del parterre femminile per diversi mesi e viene ricordata soprattutto per la conoscenza con Maurizio Guerci. Il quale è uscito con la Galgani proprio nello stesso periodo in cui frequentava la Lupi.

Frequentazione che in realtà è durata molto poco, perché Valentina ha deciso di troncarla nel momento in cui è venuta a sapere che Guerci aveva baciato Gemma. Su questo celebre episodio si è tornata ad esprimere in un’intervista rilasciata al portale PiùDonna.it: “Quando è successo l’episodio che lui ha baciato Gemma io sono rimasta molto delusa, anzi disgustata. Non me la sentivo di andare avanti”. Difficile darle torto, lei avrebbe giustamente voluto un’esclusiva nel momento in cui aveva iniziato a uscire con Maurizio.

“Tra me e Gemma avrei voluto che lui scegliesse me per continuare la conoscenza”, ha infatti dichiarato la Lupi, che poi ha rivelato cosa l’ha fatta rimanere davvero male: “Invece lui è rimasto impassibile davanti alla mia reazione”. A quel punto è stato chiaro sia per Valentina che per tutti i telespettatori di Uomini e Donne che Maurizio non era poi così interessato a conoscerla: anche perché frequentare Gemma garantisce una visibilità ben diversa…

