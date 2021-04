Striscia la Notizia, il dramma della donna che non esiste: cancellata e massacrata di tasse, vergogna a Roma

13 aprile 2021 a

Striscia la Notizia - nella putnata in onda su Canale 5 oggi, martedì 13 aprile - ha raccolto la testimonianza di una donna che è stata letteralmente cancellata dai registri del Comune di Roma e da allora non riesce a ottenere la residenza e tutti i diritti che ne conseguono, come l'assistenza sanitaria. Come lei stessa ha raccontato all'inviato del tg satirico Riccardo Trombetta, per il Comune la donna semplicemente non esiste. Tuttavia riceve comunque multe e tasse da pagare.

"Al rinnovo della carta d’identità sono andata al municipio, ma mi hanno detto che sono stata cancellata. La prima mail al comune di Roma per risolvere la situazione l’ho mandata a febbraio 2020 - ha denunciato la donna nel servizio di Striscia - ma siamo arrivati a dicembre ancora senza una risposta. Un anno dopo, a febbraio 2021, sono tornata al municipio, ma la situazione non è cambiata".

La malcapitata ha fatto anche ironia: "Visto che non esisto, potrei anche fare l’agente segreto". La donna, però, ha fatto presente che le tasse le arrivano: "Io ho pagato la Tari per esempio. Ed è arrivata anche una contravvenzione da 220 euro. Ho solo svantaggi, diritti non ne ho più. Non ho neanche assistenza sanitaria, infatti non posso fare visite mediche, non posso prendere la malattia se sto male a lavoro, mia figlia ha dovuto fare degli accertamenti a pagamento". Alla fine, comunque, grazie all’intervento di Striscia, pare sia stata trovata una soluzione per la signora, anche se nessuno ha voluto dire chi l’ha “cancellata”.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulla donna inesistente

