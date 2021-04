Isola dei Famosi, "a telecamere spente": un caso da bollino rosso sotto al naso di Ilary Blasi, ecco le prove

14 aprile 2021 a

All’Isola dei Famosi c’è stato un flirt sfuggito alle telecamere? La voce si sta spargendo sempre di più ed è arrivata anche all’orecchio di Armando Sanchez, che sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000 ha approfondito la questione. Pare infatti che, proprio nella prima settimana del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ci sia stato qualcosa tra Akash Kumar e Francesca Lodi. “Queste voci - si legge - danno per certo che Akash, durante la sua rapida permanenza all’Isola, abbia approcciato, diciamo così, con la ex letterina”.

Le fonti sembrano abbastanza accreditate, anche se Sanchez ha sottolineato di ritenere un po’ difficile che davvero i due abbiano avuto un flirt, più che altro per una questione di tempistiche: “Il modello ha lasciato l’Isola dopo solo una settimana dall’inizio del programma”. In più non c’è alcun video che potrebbe dimostrare che ci sia stato un flirt o quantomeno un approccio da parte di Akash nei confronti della naufraga.

Però Sanchez ha alimentato il gossip tenendoci a precisare che il fatto che non ci siano video a riguardo non significa nulla: “Certo, è possibile che qualcosa sia accaduto a telecamere spente. Sta di fatto che il dubbio sta suscitando molto interesse”. Chissà se Ilary Blasi affronterà l’argomento nel corso della prossima puntata, anche se ormai Akash è fuori dal gioco: anzi, durante l’appuntamento di lunedì 12 marzo il modello è apparso già un po’ pentito di aver rifiutato la permanenza sulla Playa Esperanza, preferendo tornare a casa dopo una sola settimana di reality.

