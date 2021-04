Isola dei Famosi, "scintille e tensione". Ilary Blasi si gioca il jolly: le due ex faccia a faccia, lo studio rischia di esplodere

14 aprile 2021 a

Ilary Blasi potrebbe presto aggiungere ulteriore pepe all’Isola dei Famosi, portando in studio due prime donne del mondo dei reality, e non solo. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, diretto non a caso da Alfonso Signorini che conosce bene certe dinamiche, all’Isola potrebbero presto arrivare due ex protagoniste del Grande Fratello Vip. Si tratta di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, che in comune hanno il fatto di essere ex fidanzate di Francesco Monte.

Tra le due potrebbero esserci scintille, o almeno è quello che si augurano i telespettatori del reality di Canale 5, che potrebbe aggiungere una dinamica all’interno dello studio mica da ridere. “Con l’annuncio di Ignazio Moser (attuale compagno della Rodriguez, ndr) - si legge su Chi - come concorrente dell’Isola dei Famosi, in studio si ritroveranno Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, entrambe ex gieffine ma soprattutto ex di Francesco Monte”. Moser sarà infatti uno dei nuovi naufraghi che sbarcheranno sulle spiagge dell’Honduras: con il suo ingresso in gioco, naturalmente la Rodriguez verrebbe invitata in studio.

Dove appunto potrebbe incrociare l’ex rivale, la Salemi che potrebbe comparire per sostenere la mamma Fariba Tehrani, finita in nomination lunedì scorso contro Roberto Ciufoli e Valentina Persia. Se davvero dovesse avvenire il faccia a faccia tra la Rodriguez e la Salemi, le due finirebbero per punzecchiarsi o troverebbero un punto d’incontro? Lo scopriremo nelle prossime puntate dell’Isola.

