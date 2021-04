Isola dei Famosi, "il pesciolone". A Iva Zanicchi sfugge un dettaglio (piccante) sul naufrago. Proprio quello?

13 aprile 2021 a

Una gaffe a luci rosse quella di Iva Zanicchi all'Isola dei Famosi. Il programma di Canale 5 ormai abituato agli scivoloni, di Ilary Blasi compresa, deve fare i conti con un'altra svista. In studio si parla dell'ennesimo due di picche ricevuto da Awed, questa volta silurato dalla modella Beatrice Marchetti. A dare al giovane youtuber qualche consiglio di corteggiamento è stata Elettra Lamborghini che se n'è uscita così: "Avrebbe dovuto portare Beatrice in esterna, magari poi pescare qualche bel pesciolone per conquistarla". Una frase che ha confuso l'opinionista, tanto da costringerla a chiedere chiarimenti alla conduttrice: "Non ho capito, deve farle vedere il pesciolone?".

Immediate le risate nel salotto, la stessa Blasi, prima di spiegare il tutto, non si è trattenuta. "Ho detto che lo deve pescare!", spiega nuovamente la Lamborghini, ma ormai è troppo tardi per tornare indietro. Ma d'altronde cosa si può pretendere dal programma che ha fatto delle gaffe la sua cifra stilistica? Nella primissima puntata era stata addirittura la conduttrice a scivolare. "Voglio mostrarvi il luogo più importante de L'Isola dei Famosi, il cuore pulsante dove si ritroveranno tutti questa sera - esordiva per poi incappare nel clamoroso errore -. Vi faccio entrare dentro la pat***a". Sì, proprio quella: una gaffe tanto vistosa da far dubitare qualche telespettatore sui social che fosse in realtà tutto programmato.

Stesso discorso quando qualche appuntamento dopo spiegò: "Vedremo quando dovranno lasciare la casa". Un vero lapsus con cui la moglie di Francesco Totti ha confuso l'Isola dei famosi con il Grande Fratello Vip. E ancora con Roberto Ciufoli. Il concorrente, dopo il suo infortunio, aveva chiesto di poter dire una cosa mandando in totale confusione la Blasi. "Pensavo dovessi fare pipì, in un momento di pausa", ha detto davanti a tutti e lasciando allibito anche lo studio.

