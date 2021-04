Isola dei Famosi, Elisa Isoardi e gli strani segnali sull'Isola: "Si è invaghito", e la fidanzata trema

13 aprile 2021 a

All’Isola dei Famosi si è diffusa una voce piuttosto piccante. Parlando del più e del meno con Vera Gemma ed Elisa Isoardi, Miryea Stabile si è lasciata sfuggire un’opinione che è destinata a far discutere i telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Secondo la ragazza, Andrea Cerioli starebbe sviluppando un interessamento per l’ex concorrente di Ballando con le stelle. “Secondo me si è invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’…”, ha dichiarato la Stabile.

Tali parole dall’Honduras sono subito arrivate in Italia e in particolare alle orecchie di Arianna Cirrincione, che è la fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Quando Miryea ha detto che Andrea aveva un certo interesse per Elisa Isoardi ho avuto un attimo di palpitazione: è una diceria, magari è stata una sua interpretazione, la rispetto, ma insomma…”. Quindi per la fidanzata di Cerioli si tratterebbe soltanto di una diceria e non ci sarebbe nulla di vero: probabile che comunque gli autori dell’Isola terranno d’occhio Andrea e la Isoardi per vedere se effettivamente c’è qualcosa.

Tra l’altro Cerioli è stato molto criticato fin dal suo approdo in Honduras: il suo modo tranquillo e pacato è stato poco apprezzato da Ilary Blasi e dai suoi opinionisti. La Cirrincione ha però ovviamente preso le sue parti, assicurando che Andrea riuscirà a far cambiare idea a molti con l’avanzare del programma: “Lui è un ragazzo sensibile ma ha anche un carattere molto forte, non si tira indietro quando c’è da litigare. Il litigio con Brando Giorgi? Avrà avuto i suoi motivi. Quando non serve non litiga a caso”.

