Isola dei Famosi, "tutto registrato": fuga di notizie da Mediaset, mai successo nel reality

Qualcosa sta per cambiare all’Isola dei Famosi, che ieri - lunedì 12 aprile - ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di ascolti, sfiorando il 20 per cento di share. Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi andrà in onda giovedì 15 aprile in una maniera inedita: per la prima volta in quindici edizioni, la puntata sarà registrata. La decisione è stata presa alla luce della concomitanza con Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola che si svolge in diretta proprio il giovedì sera.

Per evitare accavallamenti e andare comunque in onda, il reality italiano sarà registrato: non a caso è stato deciso di chiudere il televoto alle 16.30 di giovedì, durante il daytime che viene trasmesso su Canale 5. I naufraghi che rischiano l’eliminazione sono Roberto Ciufoli, Fariba Tehrani e Valentina Persia, con quest’ultima che è stata mandata al televoto dal leader Brando Giorgi, che ha deciso di isolarsi dal gruppo e vivere la sua avventura da solo. Quindi se la scorsa settimana era stato imposto lo stop alla Blasi per lasciar spazio alla prima puntata degli spagnoli (che condividono la stessa spiaggia durante la diretta), stavolta dovrebbe essere mandato tutto già registrato.

Il che potrebbe non essere necessariamente un male: anzi, in tal modo sarebbe possibile tagliare diversi momenti morti e rendere la puntata ancora più dinamica. L’unica preoccupazione di chi segue assiduamente l’Isola è che prima della messa in onda potrebbero emergere degli spoiler sugli eliminati e sulle dinamiche. Vedremo se questa scelta pagherà in termine di ascolti.

