Amici, minacce di morte dopo le bordate della Celentano: orrore contro Rosa Di Grazia, choc dalla De Filippi

14 aprile 2021 a

a

a

Rosa Di Grazia si è sfogata sui social, dove ha reso noto di aver ricevuto diversi messaggi in cui le veniva augurata la morte. La ballerina è reduce dall’esperienza di Amici, il talent show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi che l’ha vista grande protagonista: non sono mancati però dei momenti di tensione, legati soprattutto ai giudizi spesso negativi espressi da Alessandra Celentano. Dopo essere tornata alla vita di tutti i giorni, la ragazza ha dovuto sopportare il peso di alcuni messaggi davvero scandalosi.

Ridotta così da Alessandra Celentano, il dramma di Martina: ora è troppo, uno sfregio incomprensibile | Video

Al punto che adesso la 20enne ha perso la pazienza e ha deciso di sfogarsi sui social, dove innanzitutto ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta durante Amici e continuano a farlo anche adesso. Migliaia di fan le hanno infatti mostrato vicinanza sia per le minacce ricevute da sconosciuti che per le critiche della maestra Celentano. “Ci tenevo a parlare un attimo di una questione”, ha esordito la ballerina nei video pubblicati tra le stories di Instagram.

"Non ce lo fa fare né prima né dopo, vuole che rimaniamo vergini". Filiberto, una rivelazione sconvolgente sulla De Filippi ( e Amici)

“Come ben sapete ricevo tantissimi messaggi bellissimi - ha aggiunto e non basterà mai un semplice grazie per ringraziarvi per tutto questo supporto. Ho però letto dei messaggi dove addirittura mi si augura la morte. Sono una semplice ragazza di vent’anni. Non credo di aver fatto nulla di male a nessuno se non partecipare a un programma dove ho inseguito un mio sogno, ossia quello di danzare”.

"Vota con l'ormone". Indiscreto su De Martino, inciucio ad Amici: "Per chi ha perso la testa". Fuori il nome, è caos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.