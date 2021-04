Amici, Martina ridotta così da Alessandra Celentano: ora è troppo, uno sfregio incomprensibile

13 aprile 2021 a

Chi segue Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e arrivato ora all'attesissimo serale, trasmesso il sabato sera, sa benissimo che Alessandra Celentano non giudica Martina, una delle concorrenti, all'altezza del serale, appunto. E per questa ragione, la Celentano ha fatto recapitare alla ragazza il terzo guanto di sfida, proponendole una coreografia contraddistinta da passi ci classico molto difficili da eseguire.

Un affondo, l'ennesimo, che ha colpito al cuore Martina, ballerina di latino-americano, la cui reazione è stata durissima: un pianto, disperato e anche un poco liberatorio. Una reazione, toccante, rilanciata dall'account Instagram ufficiale di Amici, in attesa ovviamente della prossima puntata.

Quanto fatto dalla Celentano ha scatenato anche del dibattito all'interno della scuola, con i compagni e Lorella Cuccarini che suggeriscono a Martina di rifiutare la sfida proposta dalla maestra di danza classica, poiché al di fuori delle sue capacità.

Nette le parole della Cuccarini, che con la Celentano ha da tempo un conto aperto: "Non dobbiamo cadere nelle provocazioni, non c'è nulla di male a rifiutare un guanto di sfida", ha tranquillizzato Martina. E ancora: "Quando ho provocato Samuele e Tommaso sulla variazione del Don Quixote, Veronica (Peparini, ndr) non ci ha pensato un attimo a rifiutarlo perché era un guanto assurdo. Si perde il punto ma si va avanti", ha aggiunto la Cuccarini.

Anche Alessandro ha mostrato di condividere la presa di posizione di Lorella: "È tecnicamente troppo difficile, anche per un allievo di danza classica. C'è tutta la tecnica possibile e immaginabile, anche un ballerino classico potrebbe tranquillamente sbagliare in scena", ha tagliato corto. Basterà a consolare Martina?

