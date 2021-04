Amici, "Maria De Filippi non ce lo fa fare, vuole che rimaniamo vergini": la rivelazione sconvolgente di Emanuele Filiberto

13 aprile 2021 a

Amici il "più vero" dei programmi italiani del suo genere. Parola di Emanuele Filiberto che, tra Stefano De Martino e Stash, occupa la poltrona del giudice. Complice - ha raccontato senza tanti giri di parole - le regole ferree imposte dalla conduttrice di Canale 5, Maria De Filippi. Lei - ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni - non vuole che i giudici parlino con i prof, "né prima, né dopo la puntata. Maria vuole che rimaniamo ‘vergini'". E ancora sulla moglie di Maurizio Costanzo e la sua tendenza a non dare "mai consigli" su ciò che c’è da dire, "lascia liberi, è la sua forza". Il motivo di questo atteggiamento è semplice: "Ogni conversazione potrebbe influenzarci". Ma i retroscena non sono finiti, ecco svelato cosa succede durante le pause pubblicitarie: "In giuria si confabula di donne", ha proseguito ironico per poi aggiungere che la mancanza di una donna in giuria si sente, ma che "meno male che c’è Maria che vale per dieci".

Sia l'ex ballerino del programma che il cantante dei The Kolors "danno un giudizio tecnico, io - ha precisato sul suo ruolo - ho una visione delle esibizioni più distaccata e internazionale". Non la pensano però allo stesso modo i telespettatori. In questi giorni il pubblico ha sollevato la polemica. Nel mirino De Martino, a detta di molti preso dalla ballerina Martina Miliddi. Al punto, è l'accusa, "di votare con l'ormone". Non sono infatti passate inosservate eliminazioni insospettabili, di concorrenti che il pubblico tifava, ma mandati a casa dalla giuria.

"Stefano e le allieve di Amici con il caschetto e la frangetta, da Giulia Pauselli a Martina una storia infinita", si è sfogata un'utente del web mentre un altro le ha fatto eco: "Ormai l'abbiamo capito che se lei è ancora lì dentro è solo grazie a Stefano che vota con l'ormone", "La conferma dell'inciucio arriverà direttamente da Maria De Filippi: se ne parlerà e farà show vorrà dire che non c'è nulla, se resterà in silenzio vorrà dire che qualcosa c'è".

