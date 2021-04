Amici, "vota con l'ormone". Indiscreto su Stefano De Martino, "per chi ha perso la testa": fuori il nome, si scatena il caos

12 aprile 2021 a

Eliminazione sospette ad Amici, dove spesso e volentieri i pareri dei giudici non vanno di pari passo con quelli dei telespettatori. Tanto che qualcuno fiuta ci siano in mezzo affari. Di cuore però. Il pubblico del programma di Canale 5 di Maria De Fillippi punta principalmente il dito contro Stefano De Martino. Reduce dalla rottura con Belen Rodriguez, il giudice una volta ballerino della trasmissione avrebbe messo gli occhi su Martina Miliddi, ballerina della squadra formata da Arisa e Lorella Cuccarini. Un'accusa mossa dalla stessa Alessandra Celentano, convinta che De Martino voti con l’ormone e non con la giusta professionalità.

A far precipitare il caos la quarta puntata dello show, dove per la terza volta consecutiva sono stati "cacciati" ragazzi che il pubblico riteneva molto più talentuosi di quelli salvati dalla giuria stessa. Parliamo del cantante Leonardo Lamacchia, del ballerino Tommaso Stanzani e della cantante Enula Bareggi, sulla cui eliminazione il pubblico si è fatto sentire sia in studio che sui social. Durante la puntata, di sabato 10 aprile, dopo una sfida di ballo tra Serena (allieva della Celentano) e Alessandro (alunno della Cuccarini), il pubblico ha espresso rumorosamente il proprio disaccordo nel salotto al punto che lo stesso De Martino è stato costretto a intervenire: "Ragazzi, sono chiamato a dire quello che penso, non quello che pensate voi, mi spiace. Vi rispetto tantissimo, ma la sedia è una. Non c’è spazio per tutti".

In ogni caso per i fan il ballerino avrebbe una prediletta, Martina, appunto. Il pubblico si è sbizzarrito nei retroscena arrivando addirittura a notare una certa somiglianza tra la giovane ballerina e la vecchia fiamma di Stefano, Giulia Pauselli, ora tra i professionisti della scuola di Maria De Filippi. "Stefano e le allieve di Amici con il caschetto e la frangetta, da Giulia Pauselli a Martina una storia infinita", cingetta un'utente del web mentre un altro le fa eco: "Ormai l'abbiamo capito che se lei è ancora lì dentro è solo grazie a Stefano che vota con l'ormone", "La conferma dell'inciucio arriverà direttamente da Maria De Filippi: se ne parlerà e farà show vorrà dire che non c'è nulla, se resterà in silenzio vorrà dire che qualcosa c'è".

