Arisa al Maurizio Costanzo Show, clamorosa confessione lesbo: "Un'attrazione mai consumata. Il profumo...", altarini svelati

15 aprile 2021 a

a

a

Tempo di confessioni per Arisa, sempre più sotto ai riflettori (e non solo per il tira e molla col suo uomo, Andrea De Carlo). Tempo di confessioni che piovono, puntuali, nel corso dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda su Canale 5, in cui la cantante si confida circa la sua opinione sull'amore, sull'amicizia tra le donne e su che cosa prova per queste ultime.

Amici, Arisa conciata così in studio? "Perché lo ho fatto", la strana spiegazione della cantante

Senza troppi peli sulla lingua, infatti, Arisa confessa: "Sì, sono attratta dalle donne però è una attrazione non consumata - sgancia subito in premessa la sua personalissima bomba -. Mi possono piacere le donne ma non penso di andarci a letto: mi piace più l'abbraccio, il profumo", sottolinea. Insomma, dichiarazioni un poco ambigue: attrazione sì, mai consumata, eppure "non penso di andarci a letto". Posizione sfumata, un poco ambigua, quella di Arisa.

"A casa mia, ieri sera". Rudy Zerbi, battutaccia spinta contro Arisa? Lei impazzisce: "Rimangiati tutto", caos in studio

Dopo Arisa, da Maurizio Costanzo, ecco Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara di Radio 24, che a sua volta ha espresso il suo pensiero, assolutamente libertino, sul rapporto tra donna e donna: "Mentre prima era un tabù, ora il rapporto fisico tra due donne eterosessuali è sempre più frequente ed esplicito", ha affermato Cruciani. A controbattere ancora Arisa: "Non ci vedo nulla di male", ha puntualizzato. Quindi, la cantante ha chiuso con una battuta: "Per ora no, poi se sarà vi farò sapere". E il soggetto era sempre... quello. Insomma, un'Arisa davvero ambigua.

"Min***a al circo". Arisa umiliata così, tutto davanti alle telecamere: un caso dietro le quinte di Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.