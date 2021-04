Ballando con le Stelle, "come mi manca succhiare il ca*** del mio capo". Orrore e furia di Milly Carlucci: un terremoto in Rai

16 aprile 2021 a

Un caso increscioso, quello che si è abbattuto su Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Si tratta del repost effettuato sul profilo twitter ufficiale della trasmissione, dove è stato rilanciato un cinguettio terrificante, di una volgarità inimmaginabile. Per onor di cronaca, il tweet recitava quanto segue: "Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca*** del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da morire".

Un messaggio da incubo, insomma, che secondo la Rai sarebbe dovuto a un hackeraggio. Quel tweet "è frutto di un accesso non autorizzato", hanno fatto sapere da Viale Mazzini. Anche se la versione lascia qualche dubbio: possibile che l'hacker si sia limitato a fare un singolo repost? Solitamente, in questi casi, parte una sorta di "bombing", oppure il profilo nel mirino viene sospeso.

Di sicuro, il caso ha fatto infuriare Milly Carlucci, che su quanto accaduto ha speso parole pesantissime: "È un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi". E ancora, la conduttrice ha rincarato la dose: "Mi è stato segnalato che dall’account di Ballando con le Stelle è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso", ha concluso. Insomma, caccia ai responsabili: che cosa è successo davvero? Chi c'è dietro?

