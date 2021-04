Isola dei Famosi, lo strazio di Francesca Lodo per la madre: "La vita di ha messo a dura prova"

Francesco Fredella 16 aprile 2021 a

a

a

Si piange. E volano le emozione nella Palapa in Honduras: Francesca Lodo in lacrime all'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Il motivo? La lettera che di sua madre. Facciamo un piccolo passo indietro: la donna si scusa con sua figlia per non averla aiutata in un momento particolarmente complicato della sua vita, quei mesi legati a a Vallettopoli.

Scheggia infuocata nell'occhio, dramma-Elisa Isoardi: addio Isola e corsa in Italia, ecco le sue condizioni

"La vita ti ha messo a dura prova ma ti sei sempre rialzata da sola, ti chiedo scusa perché non ti ho tenuta per mano", scrive la mamma della Lodo. Che scoppia a piangere. Rewind: Vallettopoli, l'inchiesta della Procura di Potenza tra il 2006 e il 2007, coinvolse molti personaggi noti. Un'inchiesta mediatica molto forte, che fece clamore (molti filoni vennero archiviati). La Lodo, ex letterina, vide la carriera stroncarsi sul nascere proprio a causa di quell'inchiesta. Un periodo buio per la showgirl, che ha dimostrato grandi doti anche al cinema.

"Altri accertamenti in Italia". Brando Giorgi lascia l'Isola dei famosi. Ilary Blasi verso il disastro

"Mia mamma - spiega Francesca - mi ha chiesto scusa perché c’è stato un periodo della mia vita, dieci anni fa, molto importante e doloroso e mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni durante Vallettopoli. C’è stata un’inchiesta durante quel periodo dove io avevo detto determinate cose sulla mia vita e sono passata come la persona che non ero e mia madre in quel momento c’è rimasta molto male. In quel momento della mia vita sono rimasta sola, tutte le persone che avevo accanto mi hanno voltato le spalle. Sono uscita dal mondo della televisione solo per poter dimostrare quella che sono realmente e non quella che la gente ha pensato che fossi".

Sfregiata e dolorante, Elisa Isoardi ridotta così all'Isola dei famosi: anche la Blasi sconcertata | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.