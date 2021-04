Isola dei Famosi, dramma-Brando Giorgi: "Costretto a operarmi subito", come è ridotto il suo occhio

16 aprile 2021 a

Nella puntata di giovedì 15 aprile l’Isola dei Famosi - il reality in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi - si è registrato un doppio forfait obbligato per motivi di salute. Brando Giorgi e Elisa Isoardi hanno infatti dovuto abbandonare il gioco e quindi le spiagge dell’Honduras per far rientro al più presto in Italia. La situazione più seria sembra essere quella dell’attore, che non è proprio apparso in puntata: mentre la conduttrice televisiva si è dapprima presentata con una benda all’occhio a causa di una scheggia infuocata che l’ha colpita, poi però dopo un altro consulto con il medico ha deciso a malincuore di lasciare l’Isola.

Per quanto riguarda Giorgi, è stato Massimiliano Rosolino ad annunciare che l’attore avrebbe fatto presto ritorno in Italia necessitando di alcuni accertamenti medici urgenti. Poi il diretto interessato ha rotto il silenzio tramite il suo profilo di Instagram, sul quale ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. “Ho subito il distacco della retina e sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato”, ha fatto sapere Giorgi, che poi ha ringraziato di cuore tutti coloro i quali lo hanno sostenuto durante questa esperienza nel reality.

Tra l’altro l’attore stava facendo un’Isola molto interessante, dato che aveva scelto di isolarsi dal resto del gruppo e di vivere quest’avventura cercando di contare principalmente sulle proprie forze. “Avrei continuato con molto piacere”, ha infatti ammesso ripensando al suo percorso. Ma purtroppo per motivi di salute il rientro in Italia è stato obbligato.

