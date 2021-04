La canzone segreta, Simona Ventura crolla sul palco: "Mi manca il respiro"

17 aprile 2021 a

Troppe emozioni, e Simona Ventura "crolla" sul palco. Ospite di Serena Rossi a La Canzone segreta, lo show del venerdì sera di Rai1, SuperSimo ascolta con le lacrime agli occhi la sua canzone preferita, Il tempo se ne va di Adriano Celentano. Ad eseguirlo il bravo e intenso Michele Bravi, cantante che la stessa conduttrice di Game of games - Gioco loco contribuì a lanciare ai tempi di X Factor. Un colpo al cuore doppio, insomma. "Mi manca il respiro ho il cuore che batte forte!", ammette lei.

Non manca lo spazio per la sua consueta ironia. La delusione per la mancata apparizione al Festival di Sanremo, dove avrebbe dovuto condurre insieme ad Amadeus la serata finale sul palco dell'Ariston è superata, così come il contagio da coronavirus che l'aveva fermata in Riviera. "Questa è la prima volta che ci vediamo - ammette la Ventura con la Rossi -. Dovevamo vederci da un’altra parte... Ma il vestito che avevo preparato ho avuto un’altra occasione per poterlo indossare".

Quindi le lacrime, uno dei leit-motiv del programma della Rossi, quando la Ventura incontra la sua famiglia, dai genitori e la sorella Sara ai figli Giacomo e Caterina. Col volto rigato dalle lacrime e il trucco un po' sbavato, Simona ci ha scherzato su: "Sembro un panda". E i figli non le hanno risparmiato simpatiche tirate d'orecchio: "Determinata ma rompiscatole". "brava ma a volte esagera", hanno detto i ragazzi della loro mamma.

