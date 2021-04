Maria De Filippi, disgelo con Milly Carlucci: "Conoscete Todaro?", le parole che nessuno si aspettava in prima serata

17 aprile 2021 a

Il Serale di Amici andrà in onda stasera, sabato 17 aprile, ma essendo registrato già sono circolate in rete diverse anticipazioni di quello che accadrà nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. In particolare, sta facendo molto discutere l’ospitata di Raimondo Todaro, che è un fedelissimo di Milly Carlucci, essendo uno dei volti storici di Ballando con le stelle e avendo partecipato recentemente anche a Il Cantante Mascherato.

Una premessa è d’obbligo: nel tempo i rapporti tra la De Filippi e la Carlucci, ovvero le due padrone del sabato sera sulle rispettive emittenti, non sono stati propriamente idilliaci. I periodi delle letterine al Biscione da parte della conduttrice di Rai1 sono però lontani: adesso pare che i rapporti tra le due siano più che discreti. Anche perché sennò non si spiegherebbe l’invito che la De Filippi ha fatto a Raimondo Todaro e soprattutto le parole che gli ha dedicato quando lo ha accolto in studio ad Amici.

“Ciao Raimondo, intanto ti dico grazie - ha esordito Maria durante il Serale di Amici - grazie davvero per essere qui. Prima di tutto voglio farti i miei complimenti per Ballando con le stelle, il Cantante Mascherato e la tua carriera”. La De Filippi ha quindi citato i programmi della diretta concorrente e non si è fatta alcun problema a dire che sono stati un successo, che poi è la verità: “Raimondo lo conoscete - ha aggiunto rivolgendosi agli allievi di Amici - è un ballerino e un coreografo. Lui nasce come ballerino di latino, ma conosce bene gli altri stili di danza, quindi è capace di giudicare tutti voi”.

