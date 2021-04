Verissimo, Silvia Toffanin e la crisi di pianto dell'ex ballerina di Amici: "Eliminata dal mio fidanzato, devastante"

17 aprile 2021 a

Rosa Di Grazia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ripercorso la sua esperienza ad Amici, che è finita in maniera piuttosto traumatica. La ballerina è infatti stata eliminata al ballottaggio proprio dal fidanzato Deddy: per lei è stato un momento devastante, tanto che è stata preda di una crisi di pianto. “Da una parte ero devastata, ma dall’altra ero felicissima perché sapevo che comunque mi rimaneva lui”, ha confessato la ragazza nel salotto di Canale 5 della Toffanin.

Rosa Di Grazia non ha fatto mistero che per lei quella da Amici è stata un’uscita un po’ traumatica: “Sia perché era la fine di un percorso bellissimo e unico, sia perché mi dividevo da Deddy. Però per me è sì stata una eliminazione triste, ma allo stesso tempo ero felice e fiera che rimanesse lui. Farò il tifo per lui e lo sosterrò fino alla fine. Innamorata? Tanto, penso si sia visto”.

La Toffanin le ha anche chiesto se tra lei e il cantante c’è stato il classico colpo di fulmine: “Non ho capito subito che potesse esserci qualcosa - ha ammesso la ballerina - il nostro è stato un amore-odio, non ci siamo presi subito, però poi è nata una storia bellissima. Spero di riabbracciarlo il più tardi possibile perché si merita davvero tanto di andare avanti nel programma. Lui è speciale, è genuino, pieno di valori e sentimenti”.

