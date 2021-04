Amici, Loredana Bertè sconvolge il pubblico: "Figlia di...? Le promozioni si fanno così"

Francesco Fredella 18 aprile 2021 a

Nessuno scandalo. Il playback è da sempre un evergreen. Anche ad Amici di Maria De Filippi, e lo sa bene Loredana Bertè che non lo nasconde. Ad un certo punto della serata, durante l’esibizione, sposta l’asta del microfono dalla bocca e continua a muovere le labbra mentre canta (in playback) “Figlia di....”, il suo ultimo singolo. “Non l’ho nascosto e voglio spiegare il motivo al pubblico, perché magari tante persone non lo sanno. Io sono venuta a fare promozione e le promozioni si fanno così, in playback”, dice la Bertè su Canale 5 (che tra l’altro ha vinto anche The voice senior con il suo team). Sempre sopra le righe e geniale più che mai, la Bertè spiazza tutti quelli che nascondono il playback.

Il suo ultimo lavoro musicale (“Figlia di...”) è stato presentato al Festival di Sanremo. Un brano autobiografico. Lei stessa l’ha rivelato a La Stampa: “E’ autobiografico l’ho scritto con Pula su musica e con la produzione di Luca Chiaravalli riflettendo sul traguardo dei ‘70. Ho fatto un bilancio e non poteva che venir fuori Figlia di.. , perchè ho dovuto sempre bastare a me stessa, essere padre, madre, figlia di me stessa e rinascere sempre da me stessa, come la matrioska del video”.

Ma, oltre a questo brano, c’è un nuovo progetto discografico di cui la Bertè non parla. Uniche parole? “Questo brano è un assaggio di un progetto musicale più ampio cui stiamo lavorando”. E cresce l’attesa. Intanto, molti si domandano: ma chi sono i “figli di....”, citati nel brano? Lei risponde: “Sono le persone libere, emancipate, anticonformiste, che lottano contro i pregiudizi, non hanno paura della diversità. Quelli che si sono fatti da soli e sono se stessi camminando sempre a testa alta, fregandosene di quel che dice la gente”.

