Non è l'Arena, Massimo Giletti e il malore in diretta: "Avvisate i vertici, non riesco ad andare avanti"

19 aprile 2021 a

a

a

Massimo Giletti è stato messo a dura prova nel corso della puntata di Non è l'Arena andata in onda domenica 18 aprile su La7. Il giornalista e conduttore televisivo è infatti apparso in difficoltà dal punto di vista fisico, soprattutto in determinati momenti della trasmissione. Pur non facendo alcun accenno iniziale alle sue condizioni di salute, con il passare dei minuti è apparso evidente che avesse qualche problema. Giletti si è infatti mostrato affaticato e con la voce roca, tanto che a un certo punto si è rivolto alle telecamere e ha ammesso: "Non so se riesco ad andare avanti. Quindi... Giovanni, avvisa la rete per cortesia".

"Quando si entra nei palazzi". Giletti travolge Roberto Speranza: ministro rosso di vergogna, ecco la prova | Video

Per fortuna di La7 l'allarme è rientrato, anche se i vertici sono subito stati avvisati: nonostante l'apprensione generale e la preoccupazione dei suoi ospiti in studio, che hanno percepito il malessere del conduttore, Giletti ha tirato dritto per la sua strada. Anche perché i temi trattati in puntata erano di assoluta importanza: è infatti stata approfondita l'inchiesta sul mancato aggiornamento del piano pandemico italiano alla presenza di Francesco Zambon, ex funzionario dell'Oms e autore del dossier che è poi stato fatto ritirare.

"Mi do una toccata di p***e", Vauro fuori controllo. Scanzi vaccinato? Anche Giletti è spiazzato | Video

Dopo circa un'ora di trasmissione, Giletti è però stato costretto a ribadire le sue condizioni di salute non ottimali: "Vediamo se riusciamo a continuare. Dopo la pubblicità se saremo in grado di andare avanti, faremo vedere documenti incredibili e avremo anche un incontro con D'Alema, perché ci sono altre mail che...". A questo punto ha perso il filo del discorso, ma dopo la pubblicità Giletti è riuscito ad arrivare fino in fondo.

"Me l'ha chiesto lui, non conosco i genitori". Scanzi vaccinato, incastrato da Giletti: rovinosa confessione del medico | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.