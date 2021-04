La vita in diretta, bomba sulla Regina Elisabetta: "Un ramoscello piegato, cambieranno molte cose". Le sue (vere) condizioni

19 aprile 2021 a

Il funerale del principe Filippo continua a tenere banco sui tabloid inglesi e anche sui media italiani. Rai1 ha trasmesso la cerimonia durante lo spazio di ItaliaSì di Marco Liorni, mentre oggi - lunedì 19 aprile - ha scelto di tornare sul caldissimo argomento anche durante la messa in onda de La vita in diretta. Alberto Matano si è infatti collegato con Cristina Parodi, che ha raccontato la sua reazione alla vista della regina Elisabetta tutta sola tra i banchi della cappella di San Giorgio al castello di Windsor.

“L’immagine di una solitudine estrema che certamente non passerà e forse cambierà anche un po’ le cose”, ha dichiarato la Parodi. La sovrana infatti compirà 95 anni tra soli due giorni: abolito qualsiasi tipo di festeggiamento, non solo per le restrizioni anti-Covid ma anche e soprattutto per il pessimo umore dovuto al lutto della perdita del consorte dopo 73 anni di matrimonio. La famiglia reale sta organizzando delle visite a turno per non lasciare sola la sovrana. “Mi ha colpito tantissimo vederla da sola all’interno della chiesa - ha aggiunto la Parodi - chiunque avrebbe preferito vederla con accanto uno dei suoi figli che potesse tenerle la mano”.

Ma purtroppo non era possibile a causa delle restrizioni anti-contagio, dato che la regina Elisabetta vive in una bolla da oltre un anno al castello di Windsor. “Siamo sempre stati abituati a vedere la sovrana come una donna forte - ha chiosato la Parodi - invece questa volta sembrava un ramoscello piegato”.

