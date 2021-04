Isola dei Famosi, Iva Zanicchi contro i naufraghi: "Non valgono una cippa", un grosso caso a Mediaset

22 aprile 2021 a

"Non valgono una cippa": Iva Zanicchi si esprime così parlando dei naufraghi dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La cantante, opinionista del programma insieme a Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, pare piuttosto annoiata dalla trasmissione per via delle poche dinamiche che si sono create all'interno del gioco. "Questi qui dell’Isola, tutti, si devono dare una regolata, noi siamo qui a casa che li guardiamo, se non succede niente ci annoiamo, che si innamorino, si picchino", ha detto la Zanicchi in un'intervista a CasaChi.

"Non lo dico in trasmissione perché magari vengo criticata, lo dico qua, ma io mi meraviglio moltissimo", ha continuato la cantante, critica nei confronti dei naufraghi poco attivi nella sopravvivenza. Parlando, poi, di Fariba Tehrani, una delle concorrenti più divisive all'interno del reality, Iva Zanicchi ha spiegato: "Fino ad ora ha fatto solo la mamma della Salemi, e si è ritrovata ad andare all’Isola Dei Famosi, poverina. A volte esagera, a volte dice delle cose orribili, ma è tenera, non deve essere una donna cattiva”.

Secondo l'artista, inoltre, ci sarebbe una persona in grado di vivacizzare la trasmissione. Una persona che a lei piacerebbe vedere in Honduras: "Io proporrei, perché mi ha detto che ci vorrebbe andare, Cristiano Malgioglio. Mi ha chiamato e mi ha detto ‘ci andrei’. Io lo propongo, vediamo”. Il cantante, tra l'altro, ha già partecipato a un reality: il Grande Fratello Vip nel 2017.

