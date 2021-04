Oggi è un altro giorno, Orietta Berti e il dramma Covid: "Due giorni dopo essere venuta qui, mi è venuta la febbre a 39"

22 aprile 2021 a

Quando ha scoperto di essere positiva al Covid, Orietta Berti ha vissuto un momento non facile, che l'ha messa in grave difficoltà. "Due giorni dopo la mia ultima ospitata qui mi è venuta la febbre a 39”, ha raccontato la celebre cantante in un'intervista con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Tra l'altro, l'artista non è stata l'unica a contrarre la pesante infezione in famiglia.

"Mio marito Osvaldo è stato molto più male di me, ora per fortuna si sta riprendendo ma ha perso 16 chili. Mio figlio, invece, che è sempre stato in casa con noi, non è stato contagiato", ha spiegato la Berti. Che poi ha parlato anche del suo rapporto complicato con la collega Ornella Vanoni, con la quale ha interpretato "Io ti darò di più". "Non voleva che fossi io a cantare con lei, preferiva fosse un uomo per avere un’altra versione del brano - ha detto Orietta -. Alla fine ho cantato io. Ci siamo accontentate di vendere i dischi ognuna per conto suo".

Mentre in passato i rapporti con la Vanoni non erano dei migliori, oggi invece pare andare tutto a gonfie vele tra le due. Lei stessa lo ha sottolineato nel corso dell'intervista: "Siamo amiche e ci telefoniamo ogni settimana”. Infine, la cantante ha ricordato con nostalgia il rapporto con suo padre, che lei ha perso da piccola: "Non ha avuto il tempo di vedere le gioie che il mio lavoro mi ha dato”.

