Isola dei Famosi, "non posso guardarla": lo sfregio a Ilary Blasi, la 'vippona' rancorosa per essere stata scartata

A Pomeriggio 5 è stato dedicato uno spazio all’Isola dei Famosi, che stasera tornerà in onda su Canale 5 per una nuova puntata condotta da Ilary Blasi. Barbara d’Urso ha voluto parlare soprattutto di Vera Gemma, che appare sempre più isolata dal resto del gruppo, che mal la sopporta. La conduttrice di Mediaset ha chiesto un’opinione a Floriana Secondi, che però si è rifiutata di esprimersi: il motivo risiede nel fatto che provi ancora del risentimento per essere stata scartata dalla produzione dell’Isola dei Famosi.

“Non guardo assolutamente il reality quest’anno. Se non ho niente di meglio da fare mi metto a dormire. Mi spiace dirlo davanti a tutta Italia, ma sono ancora risentita”. Barbara d’Urso è apparsa piuttosto sbalordita, con la Secondi che poi ha corretto un po’ il tiro, dicendo di essere molto dispiaciuta di non seguire questa edizione dell’Isola perché nutre grande simpatia nei confronti di Ilary Blasi. “Scusa Barbara - ha dichiarato - ma io soffro. Mi dispiace perché mi piacerebbe seguire il reality”.

A quel punto la d’Urso, superato lo stupore iniziale, si è limitata a dire che “capisco, stai in un tuo particolare ritiro spirituale. Va bene”. Allora si è rivolta a Francesca Cipriani, che invece è una fedelissima del reality: “Le liti? Colpa della fame, Barbara. Si inizia a far sentire. Ed è per questo che iniziano ad essere tutti così nervosi”.

