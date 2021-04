Isola dei Famosi, legamenti spezzati: il dramma di Paul Gascoigne sconvolge Ilary Blasi. cala il gelo su Canale 5

Francesco Fredella 23 aprile 2021 a

a

a

Un altro addio. Bye bye Isola dei Famosi: anche Paul Gascoigne molla il reality di Canale 5. Ilary Blasi, ad un certo punto, lascia tutti senza parole e dice: “Vi volevo parlare di un naufrago in particolare. A lui siamo molto legati, ci ha fatto tanto divertire, ma anche preoccupare per la sua spalla. Colleghiamoci in hotel, dovrebbe esserci Paul Gascoigne. Purtroppo gli si è rotto il tendine della spalla, mannaggia, ci dispiace davvero tanto. Purtroppo il bollettino medico non è buono. Le sue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non gli permettono di continuare questa avventura".

"Cosa si è pulito con la foto di Fariba". Il gesto osceno di Paul Gascoigne, lo ha fatto davvero: che imbarazzo

E ancora, la Blasi ha aggiunto: "Lui è stato lo spirito più acceso di questa edizione e ci dispiace tanto salutarlo. Ti sei fatto male subito, ma nonostante tutto hai cercato di farci ridere sempre e non hai mai perso il sorriso”. E il concorrente, ormai ex, con la sua ironia replica: “Ho un po’ di dolore perché si sono rotti i legamenti e il tendine della spalla, ma sto bene perché ho mangiato il gelato. Sì sto meglio“.

"Quanto ho speso per Elisa Isoardi". Akash Kumar, una confessione esplosiva: il costosissimo regalo di cui si è pentito

Sicuramente Paul avrebbe potuto vincere questa edizione dell’Isola dei famosi. Ne è convinto anche Filippo Nardi. Che tuona a RTL1025 News: “Avrei scommesso sulla sua vittoria. Si tratta di un concorrente molto forte che aveva tutte le carte in regola per la finale”. Ipotesi svanita. Adesso, Paul potrebbe fare il giro dei programmi televisivi del Biscione. Tenetevi pronti: la sua ironia è davvero qualcosa di unico. Una grande perdita per l’isola dei famosi. Ora, a quanto pare, porrebbe arrivare persino Ignazio Moser.

"Mi mangiano davanti agli occhi". Cerioli, raptus per il cibo: verso il ritiro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.