Valeria Marini, la madre truffata e quella telefonata: strazio e disperazione in diretta tv

Valeria Marini piange a Superviventes. Per lei è sicuramente un momento difficile, visto che si trova lontano dai suoi affetti più cari. Para con sua madre, Gianna Orrù, che è sempre stata presente nella vita di Valeria. Ora l’ex primadonna del Bagaglino si gode il successo in in altro reality, dopo aver partecipato a due edizioni del Grande Fratello e una di Temptation island.

La signora Orrù, di recente, ha raccontato di essere stata vittima di una truffa: un produttore cinematografico le avrebbe sottratto con l’inganno 325 mila euro con la scusa di fare nuovi investimenti. Ora l’uomo è stato rinviato a giudizio. Ma si difende puntando il dito contro la Marini. “È tutto inventato, un’invenzione di Valeria Marini perché ce l’ha con me”, racconta.

Il caso arriva anche a Le Iene. Gianna Orrù dice: “È riuscito a far trasferire tutti i soldi che io avevo sul mio conto su un conto suo. Dicendo che avrebbe fatto un investimento, che lui faceva da intermediario fra me e un trader che faceva questi investimenti molto fruttuosi”.

Questa situazione mette sulle spine la Marini, che non riesce a credere a quanto sia accaduto in questi ultimi mesi. Eppure va avanti. La sua esperienza all’isola dei famosi versione spagnola piace anche all’Italia, che segue con passione il reality. Valeria parla anche spagnolo e si mostra senza trucco e senza inganno su quell’isola. Ma qualcuno la vorrebbe nell’edizione italiana che, tra l’altro, ha arruolato nuovi naufraghi dopo l’addio della Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne. Una nuova pagina per i naufraghi? Staremo a vedere.

