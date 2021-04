Verissimo, che cosa succede ad Arisa? Il mistero arriva da Silvia Toffanin: tam-tam sulla cantante

23 aprile 2021 a

Si scaldano i motori di Verissimo in vista della puntata di domani, sabato 24 aprile. E da Silvia Toffanin ci saranno in copia Arisa e Lorella Cuccarini, rispettivamente insegnanti di canto e ballo di questa edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda sempre sulla rete ammiraglia Mediaset e arrivato ora al Serale, ovvero la fase finale della stagione.

Le due ovviamente parleranno della loro esperienza nel talent-show, dove spesso confrontate in particolare con gli insegnanti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, criticandone nel corso del programma alcune scelte e giudizi. Gli scontri sono stati vivaci e continui. In particolare, Arisa e la Cuccarini hanno più volte cercato di mitigare le stroncature dei loro allievi che piovevano da Zerbi e Celentano. Spesso le loro parole sono state bollate come "troppo sarcastiche e poco stimolanti".

Arisa, però, si sbottonerà anche sulla sua chiacchieratissima storia con Andrea Di Carlo: i due stavano per sposarsi, dunque lui scaricò la cantante dopo una puntata di Domenica In. Ora, nella coppia, pare sia tornato il sereno e l'amore. Insomma, si attendono nuove anche sul fronte del gossip.

Nella puntata di Verissimo di domani, inoltre, tra gli ospiti ci saranno anche Martina Miliddi, sempre di Amici, dunque Paolo e Massimo Ciavarro, che si racconteranno in una lunga intervista alla Toffanin tutta incentrata sui loro amori e sulle loro carriere.

