Striscia la Notizia, massacrato Vittorio Brumotti: sputi in faccia e calci alla schiena. E quando arriva la polizia... orrore puro

Sta facendo molto discutere un servizio di Vittorio Brumotti per il tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia, in onda su Canale 5. Nel Servizio, il reporter ligure riprende le strade del Quarticciolo di Roma, un quartiere periferico della capitale. Il Quarticciolo, come riporta Brumotti, sembra essere presidiato solamente da criminali che rendono il luogo una delle maggiori piazze di spaccio della Capitale. Una volta giunte le forze dell'ordine, la situazione inizia paradossalmente a peggiorare: il cameraman di Brumotti viene allontanato dai malviventi, con spinte e addirittura sputi in faccia. "Ci siamo radunati, tutto il quartiere. Ma dove state" si sente esclamare con tono di minaccia un uomo in mezzo alla folla.

Iniziano a piovere insulti: "B***ardo", "Infame e pezzo di m**da" e ancora "Siete dei co***oni". È a questo punto che Vittorio Brumotti viene colpito, in mezzo a molteplici carabinieri, con un calcio alla schiena. Il reporter cade immediatamente al suolo, scontrandosi con la sua bici. La folla ripresa dalle telecamere è veramente notevole e la cosa più incredibile è che gli abitanti del Quarticciolo non hanno preso di mira "soltanto" Brumotti e la sua troupe, ma anche gli stessi agenti accorsi sul posto per garantire protezione ai giornalisti.

Nel video si vede un ragazzo con una felpa rossa strattonare e spingere da dietro un carabiniere, intento a placare gli animi. Brumotti e il suo staff sono quindi costretti a rifugiarsi all'interno della loro macchina per sfuggire alle aggressioni dei malviventi. La folla diventa sempre più grande e la via di fuga sempre più stretta. Volano insulti, calci e pugni al furgone della troupe. Infine, scortati da decine di Carabinieri, Brumotti e la troupe riescono fortunatamente a sfuggire dagli attacchi. E chissà come la faccenda fosse finita senza l'intervento delle forze dell'ordine. "Siamo riusciti a scappare da questo quartiere che pare terra di nessuno", conclude il servizio un provato Vittorio Brumotti.

