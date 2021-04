Top Dieci, Loretta Goggi si accascia sul banco: "Quando si fa la pipì...". Grosso imbarazzo in Rai

24 aprile 2021 a

Una puntata fitta di risate quella di Top Dieci andata in onda venerdì 23 aprile 2021. A rompere il ghiaccio nel programma di Carlo Conti è stato Christian De Sica. L'attore, al momento di dare le risposte al quesito ‘cattive abitudini del maschio’, ha svelato un'esperienza personale: “Non centrare il water quando si fa la pi**”. Intervenuta Paola Minaccioni che, commentando la risposta dell'attore, ha fatto ridere Loretta Goggi al punto da accasciarsi con il volto sul banco della sua squadra senza riuscire più a parlare.

"La nuova perversione maschile è quella di riuscire a sporcare la tavoletta facendola da seduti come le donne” è stata l'uscita che ha generato ilarità. Ma se la Goggi è letteralmente impazzita, lo stesso non si può dire del conduttore. Conti, un po’ imbarazzato, ha replicato, anche lui ridendo: “Non entriamo troppo nei dettagli!”. Il programma era già iniziato bene con De Sica che ha rischiato una rovinosa caduta. "Oh Dio!", ha urlato entrando nello studio di Rai 1 e non accorgendosi del gradino poco prima dell'ingresso. Insomma, le premesse promettono bene.

Lo stesso Conti si è detto soddisfatto. D'altronde Top Dieci ha dovuto subire anche un grosso cambiamento rispetto al'edizione precedente: "Abbiamo fatto uno studio ad hoc per questo programma – aveva detto il conduttore – e inserito 18 persone del pubblico in modo che possono essere d’aiuto per le nostre squadre. Per il segmento dedicato alla moda non avremo i manichini come lo scorso anno ma veri e propri modelli. Inoltre avremo ospiti speciali Giorgia e Rita Pavone. Giorgia ci rivelerà le sue canzoni del cuore mentre con Rita Pavone affronteremo le vendite internazionali dei suoi grandi successi. Ci sarà spazio anche a interviste particolari".

