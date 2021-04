Pomeriggio 5, Rita dalla Chiesa replica ad Aurora Ramazzotti: "Alla mia età un fischio...". Una vergogna: critiche e insulti

24 aprile 2021 a

Twitter si è scatenato su Rita Dalla Chiesa dopo le sue parole rilasciate a Pomeriggio 5 sul catcalling, i fischi per strada rivolti alle donne. Il fenomeno è stato al centro delle polemiche dopo lo sfogo di Aurora Ramazzotti. Durante il programma condotto da Barbara D'Urso le ospiti erano unanimi nel condannare i modi di alcuni uomini, ma una frase pronunciata da Rita Dalla Chiesa ha scatenato i commenti sul web.

"Alla mia età magari un fischio o un complimento mi farebbero piacere", sono le parole finite nel mirino e dette con l'intento di contestualizzare di volta in volta il catcalling. "Lascia dei lividi come la violenza", è stato invece il messaggio lanciato da Maria Teresa Ruta. Diversi i commenti di follower che disapprovano il pensiero di Rita Dalla Chiesa equiparando il catcalling a delle molestie.

Tempo fa sulla polemica innescata dalla Ramazzotti era intervenuta anche Vittoria Puccini. L'attrice della miniserie di Rai1 La fuggitiva, ospite di Da noi a ruota libera, si era schierata in difesa della figlia di Eros e Michelle Hunziker, che era contestata in maniera becera da molti uomini, ma anche da molte donne. Quanto vissuto dalla Ramazzotti non è un abuso psicologico isolato. "L'ho vissuto sulla mia pelle, mi ha sempre dato fastidio - ha spiegato la Puccini - È una violenza e una aggressione. Da ragazzina ho subito queste molestie e ti lasciano un segno di disagio. Sono atteggiamenti ingiustificabili". Come si vede il dibattito è animato e anche tra le donne stesse i pareri sono discordanti.

