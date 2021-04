Verissimo, Martina Miliddi da restarci secchi: scollatura esagerata, tacchi a spillo e mosse proibite. Un video pazzesco

24 aprile 2021 a

A Verissimo, nella puntata di oggi, sabato 24 aprile, in onda su Canale 5 e come sempre condotto da Silvia Toffanin, tiene banco Martina Miliddi, eliminata nell'ultima puntata di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. La Miliddi è stata tra le più discusse e criticate di questa edizione del talent Mediaset, e ha sofferto molto per l'eliminazione recentemente patita. Ora, però, è tornata a sorridere.

E il fatto che abbia ritrovato la serenità lo dimostra anche il clamoroso doppio-video postato sul suo profilo Instagram, e che potete vedere qui sotto, con cui annuncia la sua partecipazione alla trasmissione della Toffanin. Eccola in tailleur azzurro, molto aderente, giusto per mettere in evidenza le sue bellissime forme. Dunque una scollatura profondissima: sotto alla giacca, Martina indossa un top nero che, complice il ballo, la rende davvero tremendamente sexy.

Tornando alla parabola della Miliddi ad Amici, si ricorda come è stata di fatto a lungo la vittima designata di Alessandra Celentano, che la ha tormentata un po' per tutta la stagione. Come sempre, la Celentano mette nel mirino qualcuno fino a che non riesce a farlo fuori. Quest'anno è toccato a Martina, messa molte volte in difficoltà con guanti di sfida molto complicati e spesso al di là delle effettive possibilità della ballerina. Ma ora, Martina Miliddi si gode il successo e l'ospitata a Verissimo.

