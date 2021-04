Amici, Raffaele Renda eliminato? L'ultima straziante rivelazione: "Ho avuto tante crisi in vita mia. Pensavo di..."

25 aprile 2021 a

Al serale di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, nella puntata di sabato 24 aprile è toccato a Raffaele Renda: eliminato. Ha lasciato il talent al termine della sesta puntata del Serale, perdendo al ballottaggio finale contro Deddy, che sta mano a mano facendo fuori tutti i rivali. Su cinque eliminati, infatti, tre sono stati battuti da Deddy, che fa parte della squadra di Rudy Zerbi.

“Ciao a tutti, è stato bello conoscervi”, ha urlato Deddy uscendo dallo studio. Pensando di essere eliminato, molto probabilmente. Ma a quel punto ecco l'urlo di Arisa: "Sei stato bravissimo", ha detto a Raffele. E insomma, lì si è capito come fossero andate le cose.Eppure in Casetta Deddy si sentiva insicuro perché sentiva di non aver dato il massimo durante la settimana preparando i brani. Era così convinto di essere eliminato che ha iniziato a preparare lo zaino e mettere in ordine le sue cose. Ma non è andata così.

Quando Raffaele ha capito di essere stato eliminato, ha commentato: "Qualsiasi cosa succeda è questa la mia strada. Ho avuto tante crisi nella mia vita, pensavo di smettere di cantare. Però la musica mi ha sempre ritrovato, mi ha sempre rimesso in riga. Mi ha fatto capire che devo fare questo e basta". Dunque le parole della De Filippi: "Complimenti per la tua educazione, per il saper essere presente in qualsiasi circostanza. L’aver saputo ridere anche di cose che magari ti davano dolore, l’esserti comportato in modo assolutamente onesto e dignitoso all’interno di questa strana comunità", ha concluso la padrona di casa.

