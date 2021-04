Amici, Anna Pettinelli fa a pezzi Rudy Zerbi: "Senza un minimo di stile, non sei più buono". Si scatena l'inferno

25 aprile 2021 a

Stracci volanti ad Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e arrivato ora alla sua fase serale. Gli scontri nel programma sono all'ordine del giorno e nell'ultima puntata, quella di sabato 24 aprile, si sono consumati tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Zerbi infatti ha nuovamente criticato un’esibizione di Aka7even. In particolare l’esibizione su un pezzo di Tina Turner con aggiunta di barre che Rudy ha bollato però come scontate e banali. Piccatissima la replica della Pettinelli: "Io non metto in dubbio la qualità della tua squadra. Tu lo fai perché ti manca lo stile", ha picchiato durissimo.

Altrettanto dura, però, la replica di Zerbi: "È da quando è iniziato Amici che attacchi tutti! Non fare la santarella perché non lo sei affatto", ha risposto a modo. Ma non finisce qui. Perché Zerbi ha successivamente criticato in un'altra circostanza Aka7even, a quel punto la Pettinelli ha ri-sbottato: "Ti invito ad avere un minimo di classe che, evidentemente, ti manca", ha ribadito il concetto.

Secondo Zerbi, questo il punto, l'ultima canzone proposta da Aka, Loca, aveva qualcosa di già sentito e "scomparirà dopo una settimana", ha profetizzato stroncandolo in toto. E anche in questo caso, colpo su colpo, la Pettinelli ha risposto al fuoco: "Hai fatto il discografico ma non sai più riconoscere un pezzo di successo". Insomma, Rudy Zerbi massacrato. E lo scontro, ferocissimo, continua.

