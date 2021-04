Striscia la Notizia massacra Paola Barale: "Che dire di questa roba?". In tv conciata così, occhio al "vestito"

25 aprile 2021 a

Il meglio del peggio che si è visto nella settimana televisiva in termini di stile. Siamo ovviamente a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che nella puntata trasmessa sabato 24 aprile ripropone una delle sue classiche rubriche, ovvero Moda Caustica. Ad introdurla ovviamente la inossidabile coppia di conduttori composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

La voce fuori campo è quella di Gerry Scotti, che spiega: "Al terzo posto abbiamo con noi Serena Bortone che si è presentata vestita così a Oggi è un altro giorno. Delle maniche a sbuffo enormi: qualcuno le avrà detto di non indossare questo vestito, ma è chiaro: la Bortone ha fatto spallucce". Soluzione, in effetti, piuttosto peculiare.

"Al secondo posto - riprende Gerry Scotti - ecco Roby Facchinetti dei Pooh che indossa una bizzarra camicia a Da noi a ruota libera", il programma di Francesca Fialdini. E Facchinetti parla di "brutture". Così Gerry rincara: "Non si è esibito in studio in diretta, ma di sicuro ne avrà cantante quattro alla costumista..."

Infine la poco ambita prima piazza. "Ad Avanti un altro, Paola Barale si è presentata da Paolo Bonolis vestita così: total black, pantalone largo nero e maglia nera trasparente. E che dire della cinturona? La fascia in vita, inutile fasciarsi la testa", conclude con sarcasmo Gerry Scotti. Insomma, il look di Paola Barale è stato giudicato il meglio del peggio, almeno per questa settimana.

