Striscia la Notizia scova l'ennesimo fallimento di Domenico Arcuri e Lucia Azzolina: "Scena deprimente"

24 aprile 2021 a

a

a

Si parla di sprechi a Striscia la Notizia. Nel mirino ancora una volta in banchi a rotelle voluti da Lucia Azzolina e Domenico Arcuri per fronteggiare l'emergenza coronavirus nelle scuole. A denunciare quello che in pochissimi sanno è l'inviata del tg satirico di Canale 5, Stefania Petyx. "Per comprarli lo Stato ha speso un occhio della testa, ossia 120 milioni di euro. Mica pizza e fichi", ha commentato la Petyx nel servizio andato in onda il 23 aprile. Finita qui? Assolutamente no perché l''inviata mostra un video che lascia a dir poco perplessi sul come sono stati smantellati i banchi precedenti. Nel filmato si vede un camion prelevare dalle scuole i banchi e distruggerli. "Banchi belli e integri", si sente una voce nel video mentre la Petyx ci è andata anche più pesante definendo "deprimente" la scena.

"Salvini l'ha chiamato per l'infermità mentale". Toninelli, sfottò di Striscia: sul caso Open Arms un'umiliazione totale | Guarda

I banchi infatti sono stati distrutti anche se in perfette condizioni. "Davanti a tanto spreco però alcune scuole hanno deciso di riadattare i banchi". A Palermo per esempio alcune scuole hanno proposto di prelevare i banchi e donarli a chi ha bisogno, come i bambini in Africa. Risultato? "La risposta è stata negativa", ha raccontato un imprenditore nel servizio di Striscia. Insomma, l'ennesima vergogna del Conte 2.

"Ma io sono sposato". La Leotta mette nei guai Staffelli: clamoroso a Striscia, cosa vede la moglie su Canale 5

Proprio qualche giorno fa è stato il quotidiano La Repubblica a denunciare il flop snocciolando i numeri. Stando ai dati il 50 per cento dei nuovi banchi acquistati non sarebbe mai stato utilizzato. "Sì, è così. Tra quelle che i dirigenti scolastici hanno chiesto e poi abbandonato, quelle tuttora imballate perché gli istituti di destinazione erano in zona rossa dunque vuoti, quelle messe fuori dalle classi, la stima appare corretta", ha commentato il quotidiano di Molinari.

Sputi in faccia e calci alla schiena, massacrato Brumotti: e quando arriva la polizia... orrore puro

Qui il video integrale del servizio di Striscia sui banchi a rotelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.