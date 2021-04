Domenica In, caso Pipitone: Mara Venier si scusa con Piera Maggio: "Forse non lo dovevo dire"

25 aprile 2021 a

Piera Maggio, la mamma della piccola Denise scomparsa nel 2004 a Mazara Del Vallo, è stata ospite oggi a Domenica In, nello studio di Mara Venier. Tra l’altro la prima volta che la signora Maggio è stata in uno studio televisivo dopo la scomparsa della figlia è stata proprio dalla Venier 17 anni fa. La conduttrice, sempre delicata quando si affrontano questi argomenti, ha ammesso: “Forse ho detto una cosa che non dovevo dire. Bello rivederti perché è subito nata un’empatia tra te e me, ma dall’altra non vorrei rivederti, ma vorrei che tu fossi a casa con Denise e la tua famiglia”.

A Domenica In si è tornato a parlare del noto caso Pipitone dopo il polverone alzato dalla ragazza russa, andata in tv per cercare la sua famiglia e denunciare di essere stata rapita da piccola. All’inizio tutti avevano sperato potesse trattarsi proprio di Denise, poi i vari accertamenti effettuati hanno fatto crollare l’illusione. “Il gruppo sanguigno l’abbiamo richiesto per accelerare i tempi. Mai avrei voluto prestarmi a quel teatrino. Non volevamo illuderci, per questo abbiamo mantenuto un profilo basso”, ha confessato Piera Maggio.

La signora Maggio ha parlato anche dell’altro suo figlio, Kevin, che adesso ha 26 anni, vive al Nord e presto dovrebbe sposarsi. “Non è stata una bella infanzia, la sua, ma col tempo sto recuperando. Lui dice sempre che a me hanno tolto una figlia, ma a lui hanno tolto una sorella”.

