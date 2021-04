Domenica Live, la mamma di Fabrizio Corona si sfoga: "L'arresto ha causato danni"

25 aprile 2021 a

“Il suo arresto ha causato danni”: la madre di Fabrizio Corona, Gabriella Privitera, parla così della situazione del figlio a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso. Si tratta del primo intervento della signora da quando l’ex re dei paparazzi ha lasciato il carcere di Monza, dopo che gli sono stati concessi di nuovo i domiciliari. “Fabrizio è migliorato ma questo arresto non ci voleva. Ha causato tanti danni. Adesso Fabrizio deve riprendere il cammino lasciato. Anche per me non è stata una passeggiata”, ha spiegato la signora Gabriella.

Nel corso della trasmissione, la Privitera ha spesso discusso con Enrica Bonaccorti. Quest’ultima, infatti, ha accusato Corona di non essere stato un buon esempio per i giovani. E non solo: ha aggiunto anche che ai figli bisogna dire più no quando sono piccoli, perché poi da grandi nascono i problemi. La mamma di Corona, però, ha continuato a difendere il figlio e si è sfogata dicendo: “Non bisogna fare moralismo con Fabrizio. Viviamo in un Paese con persone che commettono reati tutti i giorni e non vengono puniti”.

Gabriella Privitera, poi, ha ricevuto anche un regalo inaspettato da parte del figlio. Grazie alla complicità della redazione di Domenica Live, Fabrizio Corona ha fornito delle foto private molto toccanti. Immagini accompagnate dalla canzone “Portami a ballare”, dove un figlio parla in maniera commovente alla madre.

