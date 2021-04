Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini vuota il sacco: "Perché mi hanno isolata". Urla in studio, ciò che le telecamere non vi hanno mostrato

26 aprile 2021 a

L’Isola dei Famosi tornerà in diretta su Canale 5 stasera, lunedì 26 aprile, con la solita conduzione di Ilary Blasi. In attesa della puntata, Elettra Lamborghini ha parlato con i propri follower di Instagram di diversi aspetti legati al reality che si sta svolgendo sulle spiagge dell’Honduras. Innanzitutto la nota ereditiera ha risposto molto direttamente a chi le chiedeva chi può essere il favorito per la vittoria finale: ha fatto il nome di Andrea Cerioli, che è uno degli ultimi arrivati ma si è fatto già notare dal pubblico.

Inoltre parte con una fan base non irrilevante a livello di televoto rispetto a tanti altri naufraghi. Ma torniamo alla Lamborghini, che ha anche svelato un piccolo retroscena sullo studio dell’Isola dei Famosi: in molti hanno notato che non siede mai al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, ma al lato opposto dello studio. “Mi dispiace molto stare seduta dalla parte opposta degli altri opinionisti - ha dichiarato in risposta ai suoi fan su Instagram - perché mi tocca urlare per conversare con loro. Purtroppo col fatto che ho avuto il Covid quando sono rientrata hanno dovuto mettermi lì per questioni di camera. In tre distanziati non rientravamo nell’obiettivo”.

Nel frattempo stasera dovrebbe essere previsto un nuovo arrivo all’Isola dei Famosi: si tratta di Ignazio Moser, che dopo essere rimasto bloccato in Messico e aver perso il volo per l’Honduras sembra finalmente pronto a raggiungere gli altri naufraghi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è quindi pronto a mettersi in gioco, mentre una tra Fariba Tehrani e Vera Gemma dovrà lasciarlo, dato che sono finite in nomination eliminatoria.

